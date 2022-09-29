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В Новой Каховке произошло более 10 взрывов

В администрации Новой Каховки сообщили о более чем 10 воздушных взрывах над городом
СюжетМинобороны:

Фото: Shutterstock

В Новой Каховке сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), произошло более 10 взрывов. Об этом администрация города сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 16:00 в Новой Каховке в четвертый раз за день звучала сирена воздушной тревоги. «Работает [система] ПВО: более десяти воздушных взрывов», — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские системы ПВО за сутки сбили 17 американских снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Как заявили в Минобороны России, снаряды были сбиты в районах Новой Каховки и Херсона.

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Алевтина Запольская
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