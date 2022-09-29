«Калашников» нарастил производство стрелкового оружия до рекорда за 20 лет

Концерн «Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%

В текущем году концерн «Калашников» увеличил объем выпуска стрелкового оружия на 40 процентов. Наращивание производства оказалось рекордным за 20 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна.

Как уточнили в компании, увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Как отметил глава концерна Алан Лушников, приоритетная задача предприятия — «своевременное и качественное исполнение обязательств» по гособоронзаказу.

Ранее в сентябре стало известно, что в России увеличились цены на товары для тех, кто попал под закон о мобилизации. Спрос и цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь увеличились на 10-20 процентов. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила о недопустимости роста ценников на подобные товары.