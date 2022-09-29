В Херсоне назвали условия для безопасности региона

Замглавы Херсонщины Стремоусов: вхождение в Россию обеспечит безопасность региона

Херсонская область сможет обеспечить безопасность своих жителей после вхождения региона в состав России, заявил заместитель главы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы попытаемся организовать полную безопасность граждан Российской Федерации, которые уже в ближайшее время станут [жителями] субъекта [РФ], мы говорим об освобожденных территориях», — сказал Стремоусов.

В ночь на четверг, 29 сентября, ВСУ атаковали газопровод в Херсонской области. В результате удара без газа осталась Новая Каховка и Каховский район.