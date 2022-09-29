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Украина открыла охоту на российские офшоры

Депутат Рады Маслов заявил, что Киев и Вашингтон «открыли охоту» на российские офшоры

Фото: Shutterstock

Киев совместно с Вашингтоном «открыли охоту» на средства и офшоры российских предпринимателей, чтобы затем изъять их в бюджет страны. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов, передает РИА Новости.

«Мы охотимся, скажу так, за средствами в офшорах — от российского бизнеса, государственных компаний. Охотимся при поддержке США и их специалистов», — сообщил депутат.

Он также отметил, что сейчас Офис президента Украины, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба и работники других ведомств работают над тем, чтобы придумать способ, при котором средства можно будет не только замораживать, но и изымать.

Ранее сообщалось, что Европейский союз направил Украине помощь в размере 500 миллионов евро. Киев получил этот грант в рамках «контракта по развитию государства и усилению устойчивости».

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