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Киллер попытался застрелить осужденного у исправительного центра в Подмосковье

Киллер открыл стрельбу и ранил осужденного у исправительного центра в Подмосковье

Фото: Shutterstock

В Московской области осужденный получил огнестрельное ранение у ворот исправительного центра. Об этом сообщает «МК».

34-летний Вадим, осужденный за сбыт наркотиков, после отбытия длительного срока в колонии был переведен на исправительные работы в совхозе. Вечером 28 сентября он возвращался с работы в исправительный центр. Припарковав машину, мужчина пошел к входу в спецучреждение, и тут по нему открыл стрельбу незнакомец. Одна пуля угодила Вадиму в ягодицу, остальные прошли мимо. Он успел забежать на территорию центра, благодаря чему спасся от киллера.

Оперативники проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что стрелок заблаговременно приехал к спецучреждению и караулил осужденного.

В настоящее время раненый госпитализирован. Правоохранители ищут подозреваемого. Пострадавший заявил им, что это последствия его прошлой жизни, отказавшись писать заявление.

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Любовь Ширижик
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