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Мобилизованных защитят от коллекторов

Депутаты ГД разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Илья Кошелев / globallookpress.com

Депутаты Государственной думы (ГД) от КПРФ подготовили законопроект, который запретит кредитным организациям передавать коллекторам данные участников спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также их семей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеется в его распоряжении документ.

«[Законопроект] предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах-участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т.е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции», — уточняется в пояснительных материалах.

Авторы документа подчеркивают, что люди, которые поехали в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения как со стороны государства, так и со стороны общества в целом, включая коммерческие организации. В настоящее время депутаты ожидают поддержки их инициативы.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Речь идет об обязательствах по кредитному договору, заключенному до мобилизации или подписания контракта. Аналогичные права получат члены семей мобилизованных и контрактников.

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Марина Совина
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