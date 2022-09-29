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Стало известно о состоянии раненного при стрельбе российского комиссара

Иркутский губернатор Кобзев заявил, что раненого при стрельбе комиссара вывели из комы
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военного комиссара, который пострадал при стрельбе в военкомате Усть-Илимска, вывели из медикаментозной комы. О состоянии россиянина сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram.

«Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают все необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен», — написал губернатор.

Кобзев поблагодарил медиков за труд и привел слова главврача Иркутской областной клинической больницы Петра Дудина, который сообщил, что пострадавшего военкома перевели из Усть-Илимска.

Мужчина открыл стрельбу в военкомате Иркутской области утром в понедельник, 26 сентября. Нападавшего задержали. После инцидента губернатор пообещал усилить меры безопасности в военкоматах региона.

Позднее нападавший объяснил, что устроить стрельбу он решил из-за гибели 19-летнего лучшего друга во время специальной военной операции на Украине. Помимо этого, после объявления частичной мобилизации в России повестку получил его двоюродный брат — 21-летний Василий Гуров.

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Анастасия Шейкина
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