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Минфин Германии рассказал об энергетической войне в стране

Глава Минфина ФРГ Линднер: страна находится в состоянии энергетической войны

Фото: Shutterstock

Германия находится в состоянии энергетической войны «за процветание и свободу», заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Его цитирует ТАСС.

«Цель этой войны — разрушить то, что люди строили десятилетиями. Мы не можем с этим смириться и будем сопротивляться», — заверил министр.

Линднер подчеркнул, что принятое ранее решение об остановке роста цен на газ — это четкий ответ российским властям и демонстрация того, что ФРГ может своими силами справляться с кризисами.

Ранее он также говорил, что Европа тоже находится в состоянии энергетической войны. По его словам, немецкое правительство делает все, что в его силах, чтобы справляться с трудностями.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» и рядом жестких антироссийских санкций.

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Виктория Кондратьева
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