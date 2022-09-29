Раскрыты новые предложения ЕС по ограничениям на российскую нефть

ЕС хочет ввести ограничения на заключение контрактов с российскими нефтяными гигантами

Согласно новым предложениям, ЕС хочет запретить перевозчикам и страховщикам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается по цене выше определенной, готовящиеся ограничение раскрыло издание EUobserver.

Также могут быть введены ограничения на заключения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью». ЕС считает, что должен быть введен полный запрет на импорт российской стали и все лесоматериалы, включая древесину, целлюлозу и бумагу. Помимо этого, под санкциями могут оказаться моллюски, икра, спиртные напитки, сигареты и косметика из России.

Также в рамках новых санкций Европейский союз захотел ввести ограничения против российского производителя алмазов «Алроса». Окончательно решение по поводу введения санкций будет принято 30 сентября.

26 сентября стало известно, что новый пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры и оказания IT-услуг российским клиентам.