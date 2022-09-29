На Украине улицу Короленко переименовали в честь националиста

Заммэр Львова Москаленко заявил о переименовании улицы Короленко в честь националиста

Депутаты Львовского городского совета поддержали на сессии переименование улицы Владимира Короленко в честь украинского националиста Тараса Бобанича. Об этом сообщил заместитель мэра города Андрея Садового Андрей Москаленко в своем Facebook-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Спасибо всем членам рабочей группы и общественности за совместный труд!» — подытожил он.

Всего решили переименовать восемь улиц, в частности, улица Петра Чайковского будет называться именем украинского композитора Мирослава Скорика. Также новое название получила улица советского ученого Владимира Филатова, ее переименовали в честь украинского подполковника Игоря Дашко.

11 апреля стало известно, что российские военные ликвидировали Тараса Бобанича, который являлся заместителем командира «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). С 2014 года он принимал участие в карательной операции киевского режима в Донбассе, отдавая приказы об обстреле Донецка и Луганска. Уточняется, что Бобанич был одним из идеологов теории «превосходства украинской расы». Он занимался нападениями и убийствами русскоговорящих на территории Украины.

Украинский офицер-пограничник, подполковник Игорь Дашко во время наступления сил России совершил самоподрыв. 17 апреля власти присвоили ему звание «Героя Украины».