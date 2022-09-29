Латвия собралась бороться с русскими фамилиями на улицах

Минюст Латвии решил переименовать улицы, названные русскими фамилиями

Министерство юстиции Латвии подготовило законопроект, который предусматривает переименование в стране всех улиц, названных русскими фамилиями и фамилиями исторических деятелей России и СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на латвийские СМИ.

Среди подлежащих переименованию — улицы Ломоносова, Тургенева, Эйзенштейна и Пушкина в Риге. Последняя должна начать носить имя Карла Мюленбаха — создателя толкового словаря латышского языка. Всего власти прибалтийской республики собираются изменить названия 98 географических названий во все Латвии.

По мнению главы латвийского минюста Яниса Борданса, русские названия дали «улицам, памятникам, а кое-где даже населенным пунктам, чтобы стереть факт существования Латвии как независимого государства». При этом в Даугавпилсе, втором по величине городе страны, заявили, что менять названия улиц не будут, поскольку они отражают богатую историю города.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выступил с призывом изолировать нелояльных государству русскоязычных жителей. По его словам, после начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть, с которой нужно «разобраться».