Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Латвия собралась бороться с русскими фамилиями на улицах

Минюст Латвии решил переименовать улицы, названные русскими фамилиями

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Министерство юстиции Латвии подготовило законопроект, который предусматривает переименование в стране всех улиц, названных русскими фамилиями и фамилиями исторических деятелей России и СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на латвийские СМИ.

Среди подлежащих переименованию — улицы Ломоносова, Тургенева, Эйзенштейна и Пушкина в Риге. Последняя должна начать носить имя Карла Мюленбаха — создателя толкового словаря латышского языка. Всего власти прибалтийской республики собираются изменить названия 98 географических названий во все Латвии.

По мнению главы латвийского минюста Яниса Борданса, русские названия дали «улицам, памятникам, а кое-где даже населенным пунктам, чтобы стереть факт существования Латвии как независимого государства». При этом в Даугавпилсе, втором по величине городе страны, заявили, что менять названия улиц не будут, поскольку они отражают богатую историю города.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выступил с призывом изолировать нелояльных государству русскоязычных жителей. По его словам, после начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть, с которой нужно «разобраться».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Германия заявила о подрыве «Северного потока» массивными взрывными устройствами
Россияне начали скупать вставшие в пробку у Грузии автомобили
Эксклюзив PlayStation выйдет на ПК
Девушка осталась с внешностью персонажа из Angry Birds после коррекции бровей
В Москве уклониста от мобилизации нашли с помощью камеры на подъезде
Крупный автопроизводитель создал машину из картона
Плющенко высказался о частичной мобилизации
Участника популярного шоу на ТНТ госпитализировали со съемочной площадки
Командир спецназа «Ахмат» перечислил задачи для мобилизованных россиян
Названа причина смерти королевы Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.