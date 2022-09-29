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Власти приграничного региона сообщили о многочисленных повреждениях опор ЛЭП

Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждениях опор ЛЭП в поселке Краснооктябрьский

Фото: Christopher Pike / Unsplash

В поселке Краснооктябрьский Курской области зафиксированы многочисленные повреждения опор линии электропередач (ЛЭП), а также обрывы проводов. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В поселке Краснооктябрьский многочисленные повреждения опор электропередачи и обрывы проводов. Временно домовладения получают электричество от дизельного генератора», — сказал представитель властей.

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Глава области заверил, что завтра на место ЧП прибудут специалисты и восстановят линию электроснабжения.

Об обстреле российского приграничного поселка Краснооктябрьский стало известно ранее 29 сентября. По словам Старовойта, было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Позднее губернатор показал фото, на которых запечатлены различные разрушения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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