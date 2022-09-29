Власти приграничного региона сообщили о многочисленных повреждениях опор ЛЭП
В поселке Краснооктябрьский Курской области зафиксированы многочисленные повреждения опор линии электропередач (ЛЭП), а также обрывы проводов. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В поселке Краснооктябрьский многочисленные повреждения опор электропередачи и обрывы проводов. Временно домовладения получают электричество от дизельного генератора», — сказал представитель властей.
Глава области заверил, что завтра на место ЧП прибудут специалисты и восстановят линию электроснабжения.
Об обстреле российского приграничного поселка Краснооктябрьский стало известно ранее 29 сентября. По словам Старовойта, было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Позднее губернатор показал фото, на которых запечатлены различные разрушения.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).