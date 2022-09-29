Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации

Песков: в Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации

Муфтият попросил у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев

Начало событий в новости Муфтият попросил у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев

В Кремле еще не видели обращение советника муфтия Дагестана Айны Гамзатовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям российского региона отсрочку от частичной мобилизации и других призывов. Об этом в четверг, 29 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее 29 сентября стало известно, что Гамзатова попросила у Владимира Путина отсрочку от мобилизации для жителей республики. Свое письмо она разместила в Telegram-канале.

По ее словам, в течение шести месяцев в республике смогут профессионально подготовить дагестанцев в учебных центрах. Она сослалась на опыт главы Чечни Рамзана Кадырова, «который грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в республике, создав им необходимые условия полевой учебной базы».

О частичной мобилизации в России Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.