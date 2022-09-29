Муфтият попросил у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев

Советник муфтия РД Гамзатова попросила у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента России Владимира Путина отсрочку от мобилизации для жителей республики. Обращение опубликовано в Telegram-канале муфтията.

По ее словам, в течение шести месяцев в республике смогут профессионально подготовить дагестанцев в учебных центрах. «Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», — попросила Гамзатова.

Советник муфтия сослалась на опыт главы Чечни Рамзана Кадырова, «который грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в республике, создав им необходимые условия полевой учебной базы». Она также попросила Путина рекомендовать опытных инструкторов, которые помогли бы подготовить за шесть месяцев «настоящих воинов».

Гамзатова отметила, что сегодня в зону проведения специальной военной операции России на Украине едет неподготовленная молодежь, которая не знает технику ведения боя и не знакома ни с каким видом оружия. «С нашей стороны мы готовы предложить, с учетом непростых времен для своей страны, полностью обеспечивать необходимым: провизией, одеждой, помещениями», — добавил она.

Ранее сообщалось, что дагестанцы перекрывали федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала из-за ошибок, допущенных военкоматами во время мобилизации. Глава республики Сергей Меликов, комментируя акции протеста в столице Дагестана, заявил, что они управлялись в том числе из-за рубежа. В Дагестане выполнят задачи по частичной мобилизации — «в этом сомнений нет», заверил Меликов.