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Глава Дагестана отреагировал на акции в Махачкале против мобилизации

Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале против мобилизации были подготовленными

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Акции в Махачкале против частичной мобилизации были подготовленными. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, его реакцию на ситуацию приводится в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в центре Махачкалы собрались люди, которые якобы недовольны объявленной частичной мобилизацией.

По словам Меликова, эти акции управлялись в том числе из-за рубежа. «Мы уже с этим сталкивались в 90-х годах. К сожалению, многие забыли, к чему это может привести, не все помнят о взрывах жилых домов в Каспийске, Буйнакске, на вокзалах и в метрополитенах», — сказал глава Дагестана.

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В Дагестане выполнят задачи по частичной мобилизации — «в этом сомнений нет», заверил Меликов.

Ранее он подчеркивал, что никаких ошибок и исключений на мобилизационных пунктах быть не должно. По мнению Меликова, главы российских городов и районов обязаны нести за это ответственность.

25 сентября сообщалось, что дагестанцы перекрывали федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала из-за ошибок, допущенных военкоматами во время мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Анна Щербакова
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