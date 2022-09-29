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ЛНР предрекли становление одним из самых успешных регионов России

Глава ЛНР Пасечник заявил, что республика станет одним из самых успешных субъектов России
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexei Nikolsky / Globallookpress.com

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с ТАСС рассказал, какой он видит республику в составе России. Он предрек, что она станет одной из наиболее успешных, а также процветающих регионов.

«Наша республика станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России», — заявил Пасечник.

При этом он отметил, что ради этого придется проделать огромный объем работ.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник призвал дать шанс Харьковской области выйти из-под контроля Киева. «Кем быть, где быть, в составе какого государства, можно [решить] только тогда, когда они (Харьковская область — прим. «Ленты.ру») будут выведены из-под контроля украинского режима, который, собственно, является марионеточным», — заявил дипломат.

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Марина Совина
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