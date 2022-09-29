Отругавший матом чиновников глава Дагестана объяснился

Глава Дагестана Меликов объяснил, что отругал чиновников за нарушения по мобилизации

Глава Дагестана Сергей Меликов, отругавший матом чиновников, объяснил, что это было связано с нарушениями при проведении частичной мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мои сегодняшние эмоции по поводу самодеятельности дербентского военкомата — вынужденная реакция на нарушение моего поручения проводить частичную мобилизацию в строгом соответствии указу президента России. Это тот случай, когда никакое отхождение от правил не приветствуется», — заявил руководитель региона.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности повторил важнейшие тезисы о том, что мобилизации подлежат только те граждане, которые имеют востребованные специальности и опыт, призванные должны обязательно проходить подготовку, необходимо исправить все ошибки во время мобилизации и отправить домой тех, кто был призван неправомерно.

Меликов добавил, что его заявление не отменяет частичную мобилизацию в Дагестане, однако на ее этапах необходимо получать объективную информацию. Он пообещал, что все будет сделано качественно и с соблюдением всех требований главы государства.

Глава Дагестана Сергей Меликов выругался матом в адрес местных чиновников за инцидент с автомобилем, ездившим по Дербенту с громкоговорителем, через который от всех мужчин города требовали явиться в военкомат для мобилизации, во время заседания Совбеза Дагестана.

