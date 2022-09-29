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В Южно-Сахалинске открылась выставка о мореплавателе Крузенштерне

Выставка о мореплавателе Иване Крузенштерне открылась в Южно-Сахалинске

Фото: Citysakh.Ru

В Литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске 28 сентября торжественно открыли выставочный проект «Крузенштерн. Вокруг света». Об этом сообщает Citysakh.

Проект посвящен русскому мореплавателю, исследователю и первооткрывателю Ивану Федоровичу Крузенштерну. Он был членом-учредителем Русского географического общества, возглавил первую кругосветную экспедицию 1803−1806 годов, которая сыграла важную роль в том числе и в изучении территории единственного островного региона России.

Выставку приурочили к 75-летию Сахалинской области. На ней представлено более ста предметов из разных музеев России. Посетители смогут увидеть и личные вещи Крузенштерна, в том числе его глобус.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Панкина расшифровала письмо мореплавателя Витуса Беринга, написанное почти 300 лет назад. Письмо оставалось одним из самых загадочных экспонатов, и профессиональные исследователи смогли понять его лишь в 2021 году. В 2022 году такую возможность предоставили посетителям Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

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Сергей Истомин
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