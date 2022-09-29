Сообщение о закупке множества мешков для трупов в России оказалось недостоверным

Информация о закупке огромного количества мешков для трупов в РФ оказалась недостоверной

Сообщение о том, что российские больницы закупают огромное количество мешков для трупов, оказалось недостоверным.

Издание SOTA в своем Telegram-канале написало, что российские больницы массово закупают мешки для трупов. Объемы закупок в разы перекрывают число существующих в них коек. В качестве примера журналисты привели больницы в Москве, ХМАО и Уфе.

Издание в своем сообщении ссылается на сайт госзакупок. Однако, если проанализировать данные госзакупок на 2023 и 2021 годы, становится ясно, что количество закупаемых указанными больницами мешков не увеличилось. Так, Окружная клиническая больница ХМАО в 2021-м заказала 800 патологоанатомических мешков, тогда как на 2023-й — 500 мешков.

Московская городская клиническая больница №50 имени С. И. Спасокукоцкого в сентябре 2022 года закупила сразу 3000 мешков, поскольку срок их доставки увеличился по сравнению с 2021-м.

Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы на 2023 год закупила 2000 мешков, а в 2021-м — 3000.

Департамент здравоохранения Москвы отреагировал на новость SOTA о закупках мешков для трупов больницей имени Спасокукоцого, резко превышающих число коек в самой больнице. Там заявили, что на территории больницы работает патологоанатомическое отделение (морг), куда поступают тела умерших в том числе из других медицинских организаций города и умерших на дому. «Таким образом, сопоставление числа закупленных мешков и койкомест в учреждении абсолютно некорректно», — объяснили в московском депздраве.

Информацию о том, что российские больницы закупили большое количество патологоанатомических мешков, опубликовали некоторые российские СМИ. Среди них, например, «ДонПресс», «Юридическая социальная сеть 9111.ru» и 161.ru.