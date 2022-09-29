Россиянин разозлился на размахивающего складным ножом знакомого и зарезал его

В Кузбассе россиянин разозлился на размахивающего складным ножом знакомого и зарезал его

В Кузбассе суд приговорил к 7,6 годам колонии строгого режима 34-летнего жителя города Междуреченска, зарезавшего 50-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянин пил спиртное в гостях у знакомого. Во время застолья хозяин квартиры попросил показать ему складной нож, который был у приятеля. Тот согласился и передал его.

Потерпевший, рассматривая оружие, стал им размахивать. Владельца это разозлило, после чего он забрал нож из рук товарища и нанес ему несколько ударов. Затем он бросил раненого приятеля и скрылся с места преступления. На следующий день он попросил другого знакомого сходить в квартиру потерпевшего и поверить, как он себя чувствует.

«Мужчина обнаружил, что двери жилища открыты, а хозяин лежит на полу без признаков жизни. Он вызвал сотрудников полиции», — добавили в управлении СКР.

Предполагаемый убийца был оперативно задержан. Он частично признал вину и сотрудничал со следствием.