В ЛНР рассказали об ударе ВСУ по колонне беженцев на Харьковщине

Посол ЛНР Мирошник: ВСУ нашли колонну беженцев с помощью БПЛА и ударили по ней артиллерией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью квадрокоптеров обнаружили в Харьковской области колонну беженцев, двигающуюся в сторону союзных сил, и нанесли по ней артиллерийский удар, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Они спонтанно собрались в колонну, которая двигалась в нашу сторону, в сторону Луганской народной республики то ли для транзита, то ли для того, чтобы добраться до мест временного размещения. Колонну выследили на квадрокоптерах, и они была обстреляна из артиллерии», — сообщил дипломат.

Мирошник также рассказал, что раненых беженцев доставили в больницы, врачи борются за их жизнь.

В ночь на четверг, 29 сентября, ВСУ атаковали газопровод в Херсонской области. В результате удара без газа осталась Новая Каховка и Каховский район.