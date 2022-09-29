Объяснено попадание россиян с категорией годности «В» под мобилизацию

«Объясняем.рф»: под мобилизацию попадают россияне с категорией здоровья «В» согласно ФЗ

Россияне с категорией годности «В» попадают под частичную мобилизацию согласно федеральному закону, сообщается на портале «Объясняем.рф».

Об этом говорится в федеральном законе от 26 февраля 1997 года «О мобилизационной подготовке». Согласно документу, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья «В» не предусмотрена.

На портале также сообщается, что в сети появились списки военно-учетных специальностей, по которым якобы «точно призовут». Там назвали их фейками.

Ранее назвали еще одну приоритетную категорию россиян для частичной мобилизации. К ней относятся мужчины, которые уволились в запас после службы по контракту.