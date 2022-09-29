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В Минфине рассказали о налогообложении для россиян в ближайшие три года

Глава Минфина Силуанов: изменение налогообложения в ближайшие три года не затронет граждан
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что изменение налогообложения в ближайшие три года не затронет граждан России. Его слова приводит ТАСС.

«В следующем году потребуются дополнительные ресурсы, это очевидно. Поэтому мы предусматривали в первую очередь изъять те дополнительные доходы, которые наши экспортеры в первую очередь получают от высоких цен на мировых рынках», — указал министр.

По словам Силуанова, речь идет в первую очередь об энергоресурсах, нефти, газе, минеральных удобрениях. Рассматривается изъятие только части сверхдоходов. Для россиян уровень налогообложения останется таким же, как в этом году.

Ранее стало известно, что Минфин хочет ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года изымать у «Газпрома» дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Правительство уже внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс.

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Марина Совина
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