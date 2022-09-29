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Членов наркосиндиката осудили за сбыт веществ на 52 миллиона рублей

На Урале суд вынес приговор 19 членам наркосиндиката, они получили от 5 до 15 лет колонии

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд вынес приговор 19 членам наркосиндиката, которые успели реализовать запрещенные вещества на 52 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

По его словам, подсудимые получили от пяти до 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

По данным МВД, изначально в состав наркосиндиката входил 21 человек, в том числе пять женщин. Большинство из них ранее судимы за аналогичные преступления и сами являлись потребителями запрещенных веществ. За время существования криминальная группа сбыла наркотиков на общую сумму 52 миллиона рублей. Их деятельность пресекли оперативники подразделения по борьбе с наркобизнесом областного ГУ МВД с коллегами из ОВД Нижнего Тагила.

Наркотиками торговали в трех магазинах даркнета, поставки шли в Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Пермский край.

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Любовь Ширижик
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