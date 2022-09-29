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Кремль заявил о преобладающем числе военных НАТО вблизи «Северных потоков»

Пресс-секретарь Песков: при аварии на «Северных потоках» было много военных НАТО
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Global Look Press

В районе аварии на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море военных НАТО было значительно больше, чем российских. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Этот район — это Балтийское море. Гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать данные о нахождении российских военных кораблей и подлодки в районе утечек на газопроводе.

Представитель Кремля назвал подобные сообщения глупыми и ангажированными.

Ранее сообщалось, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов — с 19:30 мск воскресенья, 25 сентября, до 04:30 мск понедельника, 26 сентября, — кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

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Варвара Кошечкина
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