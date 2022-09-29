США отказались говорить о вертолетах ВВС над местом аварии на «Северном потоке»

Пентагон не комментирует данные о вертолетах ВВС США на месте аварии на «Северном потоке»

США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода «Северный поток» до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

США также готовы поддержать усилия европейских стан по устранению возможного воздействия утечки газа на окружающую среду, добавил представитель Пентагона.

28 сентября стало известно, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября.

