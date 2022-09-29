Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказались говорить о вертолетах ВВС над местом аварии на «Северном потоке»

Пентагон не комментирует данные о вертолетах ВВС США на месте аварии на «Северном потоке»

Фото: Danish Defense Ministry/ Globallookpress.com

США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода «Северный поток» до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

США также готовы поддержать усилия европейских стан по устранению возможного воздействия утечки газа на окружающую среду, добавил представитель Пентагона.

28 сентября стало известно, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил исправить ошибки при частичной мобилизации
В России отреагировали на дату созыва Совбеза ООН по «Северным потокам»
В России главу ОЗХО сравнили с бегающим от директора школы первоклассником
Пасечник назвал вступление ЛНР в состав России самым знаковым днем
Байден сделал заявление по вопросу признания референдумов в ДНР и ЛНР
США отказались говорить о вертолетах ВВС над местом аварии на «Северном потоке»
ЛНР предрекли становление одним из самых успешных регионов России
Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины
В Минфине рассказали о налогообложении для россиян в ближайшие три года
«Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.