Владельцы смартфонов Samsung остались без SMS

Android Police: на смартфоны Samsung пользователей из США перестали приходить SMS

Американские пользователи смартфонов Samsung рассказали, что на их смартфонах сломалась функция приема SMS. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев смартфонов Samsung, опубликованные на форуме компании и Reddit. Судя по отзывам, с проблемой столкнулись пользователи телефонов серии Galaxy S22 и S21. По словам авторов, на их устройства перестали приходить SMS — в ряде случаев сообщения приходили с большой задержкой. Из жалоб следует, что без SMS остались пользователи смартфонов из США.

Согласно отчетам, большое количество жалоб поступает от абонентов оператора Verizon, реже — T-Mobile и AT&T. Владельцы телефонов заметили, что перезагрузка устройства временно решает проблему. Также потребителям посоветовали активировать режим «в самолете» или извлечь и вставить обратно сим-карту.

Samsung пока не отреагировала на проблему. По словам журналистов, неполадку вряд ли можно считать критической, однако в современном мире SMS часто используют для получения одноразовых паролей или прохождения двухфакторной аутентификации.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал способы, как распознать прослушку на смартфоне. По словам специалиста, на это могут указывать быстрый расход аккумулятора телефона, произвольное включение микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме.