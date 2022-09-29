Звезда «Сладкой жизни» рассказала о жизни в Сибири

Российская актриса Мария Шумакова рассказала о жизни в Сибири

Российская актриса Мария Шумакова, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь», рассказала, что в ее родном городе Новосибирске были суровые зимы с вьюгами и морозами. Воспоминаниями о своей жизни в Сибири она поделилась в интервью журналу Hello.

По словам Шумаковой, она училась в хорошей частной школе, до которой приходилось долго добираться на автобусе. «Помню, как шла рано утром до остановки, а на улице вьюга и 37 градусов мороза, и мама закрывала меня своим телом от непогоды», — вспоминала актриса. По мнению артистки, сибирские морозы закалили ее характер.

Звезда «Сладкой жизни» отметила, что в ее детских воспоминаниях много зимы, и призналась, что любит свой родной край. «Там рядом Алтай, а горы Алтая, на мой взгляд, имеют особое влияние на человека», — добавила Шумакова.

В мае актер Виктор Логинов назвал Екатеринбург своим отцом и наставником. Исполнитель роли Гены Букина добавил, что этот город закалил его, и отметил, что знает и любит в нем каждую улочку.