Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда «Сладкой жизни» рассказала о жизни в Сибири

Российская актриса Мария Шумакова рассказала о жизни в Сибири

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса Мария Шумакова, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь», рассказала, что в ее родном городе Новосибирске были суровые зимы с вьюгами и морозами. Воспоминаниями о своей жизни в Сибири она поделилась в интервью журналу Hello.

По словам Шумаковой, она училась в хорошей частной школе, до которой приходилось долго добираться на автобусе. «Помню, как шла рано утром до остановки, а на улице вьюга и 37 градусов мороза, и мама закрывала меня своим телом от непогоды», — вспоминала актриса. По мнению артистки, сибирские морозы закалили ее характер.

Звезда «Сладкой жизни» отметила, что в ее детских воспоминаниях много зимы, и призналась, что любит свой родной край. «Там рядом Алтай, а горы Алтая, на мой взгляд, имеют особое влияние на человека», — добавила Шумакова.

В мае актер Виктор Логинов назвал Екатеринбург своим отцом и наставником. Исполнитель роли Гены Букина добавил, что этот город закалил его, и отметил, что знает и любит в нем каждую улочку.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян
ВСУ обстреляли российский поселок на границе с Украиной
Момент смертельного столкновения «КамАЗа» и маршрутки в Дагестане попал на видео
Названы наиболее подорожавшие виды квартир в новостройках Москвы
Отдыхающие с риском для жизни спасли самую быструю акулу в мире
Итальянский чемпион ОИ назвал позорным отстранение российских спортсменов
Названы главные критерии выбора хорошего пластического хирурга
МВД отвергло обвинения лидера хакеров Lurk в пропаже люксовых часов
Пробка на мосту в Бразилии обернулась смертью нескольких человек
США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.