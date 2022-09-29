Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Индия попросила США и Ирак заменить ей российский газ

Business Standard: Индия попросила Ирак, ОАЭ, США и Аравию нарастить поставки СПГ

Фото: Amit Dave / Reuters

Индия попросила Ирак, ОАЭ, США, и Саудовскую Аравию нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) по доступным ценам, пишет Business Standard со ссылкой на источники.

В 2018 году дочерняя компания «Газпрома» Gazprom Markeing & Trading Singapore подписала договор с Gas Authority of India Ltd (GAIL) на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в течение 20 лет. Но с началом спецоперации на Украине поставки начали сокращаться, пишет издание. Поэтому Индии понабилась замена этих выпадающих объемов.

Котировки TTF1! от TradingView

В настоящее время газ обеспечивает 6,2 процента потребностей Индии в энергии. Страна не может обращаться в арбитраж из-за снижения поставок, но может решить вопрос с «Газпромом» на двусторонней основе «на самом высоком уровне индийского правительства», заявил представитель властей Индии.

Ранее стало известно, что США ведут переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть. США «будут счастливы стать партнерами» любой страны, закупающей нефть и газ в России, чтобы помочь ей отказаться от ввоза российского топлива или, по крайней мере, сократить зависимость от него, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Аварию на единственном НПЗ в Австрии связали с диверсией
Партнеры Германии усомнились в ее решимости помогать Украине
Российская олимпийская чемпионка оценила отстранение фразой «я даже рада»
Стоимость проекта моста через Лену увеличилась вдвое
Индия попросила США и Ирак заменить ей российский газ
Раскрыты детали модернизации БАМа и Транссиба
В наряде Кейт Миддлтон увидели подражание принцессе Диане
Народный артист России Игорь Скляр отправится на фронт
В новой игре FIFA нашли российских комментаторов
В Германии предрекли «окончание эры ООН» из-за спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.