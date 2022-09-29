Эффект от запрета россиянам инвестировать в криптовалюту оценили

Аналитик Сидоренко назвала слабым эффект запрета инвестиций в криптовалюту для россиян

Запрет Евросоюза (ЕС) для россиян инвестировать в криптовалюту не окажет серьезного эффекта на экономику страны. К тому же идентифицировать гражданство держателя цифровой валюты будет сложно. Так считает директор центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко. В беседе с «Лентой.ру» она оценила возможные последствия.

Эффект ограничений

Предлагаемая в рамках нового пакета санкций мера Евросоюза не носит столь разрушающий характер, как может показаться европейцам, утверждает Элина Сидоренко.

«Дело в том, что сегодня в России крайне ограниченный статус криптовалюты, а это значит, что "белый сектор" не чувствовал себя уверенно на этом рынке и в него практически не заходил. Поэтому вся история, связанная с ограничением россиян в части допуска к инвестиционным инструментам криптовалюты в Европе, видится несколько надуманной с точки зрения разрушающего воздействия на российскую экономику», — объяснила аналитик.

Соблюдение ограничений

При этом не очень ясно, как будут разграничиваться российские и не российские инвесторы, отметила Элина Сидоренко.

«Такой механизм сегодня есть, но существующие модели перехода уже настолько изощренные и так часто многие любители криптовалюты прибегают к ним, что сейчас обнаружить российский след в запутанных криптовалютных транзакциях не всегда представляется возможным», — сказала она.

Санкции могут быть обойдены Элина Сидоренко директор центра цифровой экономики МГИМО

Криптовалюта в России

Российская модель цифровых финансовых активов была заточена исключительно на российский рынок. Именно этим объясняется то, что операторы обмена, операторы выпуска цифровых финансовых активов должны были обязательно работать в российском поле, рассказала Элина Сидоренко.

«Мы уже задолго начали создавать свою криптовалютную экосистему. В перспективе по мере легализации криптовалют у наших российских инвесторов всегда будет возможность реализовать свои инвестиционные пожелания в российском поле. Для этого будет более чем достаточное количество возможностей», — заключила она.

Ранее стало известно, что в ЕС начали обсуждать ограничение доступа россиян к криптосервисам.