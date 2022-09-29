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МВД отвергло обвинения лидера хакеров Lurk в пропаже люксовых часов

МВД отвергло обвинения лидера хакеров Lurk в причастности следователей к пропаже вещдоков
Константин Козловский (слева)

Константин Козловский (слева). Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В МВД назвали безосновательными обвинения осужденного лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского в причастности следователей к пропаже вещественного доказательства. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о дорогостоящих люксовых часах швейцарского производства. В МВД обратили внимание, что изложенные в ряде публикаций предположения о причастности следователей Следственного департамента МВД к пропаже не подтверждаются фактами.

«Проведен дополнительный осмотр изъятого вещественного доказательства. Установлено, что внешний вид часов и их индивидуальные особенности соответствуют указанным в протоколе обыска, первоначального осмотра и в заключении товароведческой судебной экспертизы»,— говорится в сообщении МВД.

12 сентября сообщалось, что Константин Козловский, приговоренный к 14 годам лишения свободы за хищение более миллиарда рублей путем взлома сайтов банков и корпораций, обвинил следователей МВД в пропаже люксовых часов стоимостью 100 тысяч долларов.

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Владимир Седов
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