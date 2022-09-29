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Пьяная российская пара забила до смерти подругу и получила сроки

В Иванове сожителей осудили на 8,5 и 9 лет за избиение подруги до смерти

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Иванове суд приговорил к 8,5 и 9 годам лишения свободы 34-летего мужчину и его 37-летнюю сожительницу соответственно за убийство подруги. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фигурантов признали виновными по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, а мужчина — в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2021 года в квартире осужденных собралась компания друзей. Они выпивали, и тогда между фигурантами и их знакомой произошла ссора. Пара стала избивать жертву по лицу и телу, а затем оставила ее лежать на полу. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

Ранее стало известно, что Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело 68-летнего жителя Екатеринбурга, заказавшего похищение супружеской пары.

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Екатерина Власова
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