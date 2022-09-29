В США высказались о новом пакете антироссийских санкций

Госдепартамент: США изучают все варианты санкций при вхождении в состав РФ частей Украины

Госдепартамент США высказался о новом пакете антироссийских санкций. Как заявил заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател, Вашингтон рассматривает все варианты рестрикций при вхождении в состав Российской Федерации частей Украины, передает ТАСС.

«Конечно же, все варианты действий рассматриваются в том, что касается создания издержек для России в ответ на жестокости и продолжающееся вторжение на Украину, а также, конечно, в связи с недавними сообщениями о фальшивых референдумах и усилиях, направленных на присоединение», — подчеркнул чиновник.

Пател также ответил на вопрос, когда можно ожидать нового пакета антироссийских санкций. Он указал, что в настоящее время ему не о чем объявить заранее.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций, чтобы усилить влияние на российскую экономику на фоне военных действий на Украине. Газете The Wall Street Journal стали известны подробности ограничений, среди них — санкции против платежной системы «Мир» и отключение других российских банков от SWIFT.

