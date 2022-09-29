Россиянин переехал сотрудника уголовного розыска на автомобиле и получил срок

Под Калугой дали 6,5 года мужчине, переехавшему полицейского на машине

В Калужской области суд приговорил к 6,5 года лишения свободы россиянина за нападение на сотрудника уголовного розыска. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать полученный срок в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в мае 2022 года полицейским поступила информация, что по Обнинску на машине красного цвета Mercedes-Benz ездит банда, занимающаяся кражами дорогих автомобилей. Сотрудники полиции заблокировали улицу, по которой проезжали злоумышленники. Когда красная иномарка остановилась, трое правоохранителей подошли к ней и попросили граждан выйти из машины. Однако водитель не послушал и начал движение, наехав на сотрудника уголовного розыска. Он зажал его и протащил между двумя автомобилями, нанеся серьезные травмы, а затем переехал ему ногу задним колесом.

Потерпевший получил переломы, повлекшие вред здоровью средней тяжести.