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В российском регионе ответили на информацию о выгрузке мобилизованных в поле

Власти Пермского края ответили на появившуюся информацию о выгрузке мобилизованных в поле
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

Граждан, призванных по частичной мобилизации из Пермского края, доставили на территорию воинской части, все они проживают в казармах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности в ответ на информацию о том, что мобилизованных якобы выгрузили в поле.

До этого некоторые Telegram-каналы распространили видео с мобилизованными из города Березники Пермского края, которые заявляли, что их выгрузили в поле и оставили там ночевать, не выдав сухпайков и палаток.

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«Министерство территориальной безопасности просит не распространять недостоверную информацию. Мобилизованных из Пермского края доставили на территорию воинской части, сейчас они проходят процедуру прикомандирования», — заявил представитель властей российского региона.

Кроме того, руководитель министерства Виктор Батмазов сообщил, что первые сутки, когда мобилизованных распределяют по воинских частям, людей «обеспечивают сухпайками, далее они встают на полноценное довольствие». Он заверил, что все граждане сейчас обеспечены полным комплектом обмундирования и трехразовым питанием.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Глава государства заверил, что перед отправкой в части призывники будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Анна Щербакова
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