Депутатов Госдумы пригласили в Кремль

Парфенов заявил, что депутатам Госдумы разослали приглашение в Кремль на 30 сентября

Депутатов Государственной Думы пригласили в Кремль в пятницу, 30 сентября. Об этом заявил член КПРФ Денис Парфенов в Telegram-канале.

По его словам, в Кремле 30 сентября в 15.00 пройдет мероприятие, в котором примет участие президент России Владимир Путин.

Как сообщает RTVI в Telegram со ссылкой на парламентария, в приглашении нет уточнений, какое конкретно мероприятие будет проходить.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтверждать информацию о том, что Путин обратится к Федеральному Собранию 30 сентября.