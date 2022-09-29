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Путин уточнил подлежащую мобилизации в первую очередь категорию россиян

Путин подтвердил, что призыву в первую очередь подлежат проходившие военную службу
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Призыву в рамках частичной мобилизации прежде всего подлежат граждане, которые проходили военную службу и имеют боевой опыт. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Повторю — призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал глава государства во время совещания с постоянными членами Совбеза России.

Кроме того, отметил Путин, призванные на военную службу в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Это требование, подчеркнул президент, должно соблюдаться неукоснительно.

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О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация коснется находящихся в запасе россиян, которые уже имеют боевой опыт. Также под призыв подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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