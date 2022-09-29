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Осужденному за охоту Рашкину отказали в возврате статуса депутата Госдумы

Верховный суд России отказался возвращать осужденному Рашкину полномочия депутата Госдумы

Кадр: Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России отказался возвращать Валерию Рашкину, осужденному за убийство лося на незаконной охоте, полномочия депутата Госдумы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В своем иске экс-парламентарий указывал, что нижняя палата приняла постановление о лишении его статуса с процедурными нарушениями, а депутаты не дождались мотивированного решения суда по делу о незаконной охоте. Рашкин на заседании в ВС заявил, что у его коллег было время подождать и изучить документы из суда, а после уже проголосовать.

Однако высшая судебная инстанция сочла доводы экс-депутата неубедительными и отклонила его иск к Госдуме.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили мандата после вступления в законную силу обвинительного приговора.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

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Любовь Ширижик
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