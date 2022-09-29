Осужденному за охоту Рашкину отказали в возврате статуса депутата Госдумы

Верховный суд России отказался возвращать осужденному Рашкину полномочия депутата Госдумы

Верховный суд (ВС) России отказался возвращать Валерию Рашкину, осужденному за убийство лося на незаконной охоте, полномочия депутата Госдумы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В своем иске экс-парламентарий указывал, что нижняя палата приняла постановление о лишении его статуса с процедурными нарушениями, а депутаты не дождались мотивированного решения суда по делу о незаконной охоте. Рашкин на заседании в ВС заявил, что у его коллег было время подождать и изучить документы из суда, а после уже проголосовать.

Однако высшая судебная инстанция сочла доводы экс-депутата неубедительными и отклонила его иск к Госдуме.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили мандата после вступления в законную силу обвинительного приговора.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.