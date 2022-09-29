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Стало известно о передаче немецких разведданных Украине

Zeit: немецкие спецслужбы предоставляют Киеву разведданные о передвижении российских войск

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкие спецслужбы предоставляют Киеву разведданные о передвижении российских войск на территории Украины, говорится в совместном расследовании издания Zeit с журналом ARD Kontraste.

По информации СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о снабжении Украины разведданными после соответствующего обращения Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД).

Издания утверждают, что Берлин с мая отправляет Киеву не только вооружения, но и спутниковые снимки, перехваченные радио- и телефонные сообщения.

По результатам проверки «юридической допустимости передачи Украине целевой информации» было принято решение, что подобные меры не означают, что Германия вступила в войну.

Ранее стало известно, что разведслужбы США и их союзников усилили наблюдение за ядерным арсеналов России. «Мы следим за этим более пристально», — рассказал источник, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы. Он добавил, что Вашингтон и его союзники нарастили усилия по сбору данных с применением средств воздушной и космической разведки, а также операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников.

Марина Совина
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