Женщину и подростка арестовали по подозрению в убийстве рэпера PnB Rock

Женщину и подростка, обвиненных в убийстве американского рэпера PnB Rock, арестовали

32-летнюю американку и ее несовершеннолетнего сына арестовали после обвинений в убийстве 30-летнего американского рэпера PnB Rock. Об этом сообщает People.

По информации издания, к делу также причастен отец подростка, который в данный момент находится на свободе и разыскивается правоохранительными органами.

В полиции заявили, что артист был застрелен подростком, а его родители являлись соучастниками преступления.

12 сентября рэпера PnB Rock застрелили в Лос-Анджелесе. Артист вместе со своей возлюбленной находился в ресторане быстрого питания, когда вооруженный мужчина проник в здание и начал требовать у сотрудников заведения отдать ему продукты. Затем подозреваемый напал на музыканта, попытался забрать его украшения и выстрелил в него.

С огнестрельными ранениями в спину и грудь исполнителя доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Незадолго до трагедии возлюбленная артиста опубликовала фото с указанием геолокации ресторана в социальных сетях.