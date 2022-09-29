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Стало известно о состоянии пострадавших беженцев при обстреле ВСУ под Харьковом

Врач в ЛНР: родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть при обстреле ВСУ

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Луганске разыскивают родителей детей, раненых при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака произошла ранее сегодня в Харьковской области, под обстрел попала колонна беженцев. Об этом рассказала главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая, цитату приводит РИА Новости.

Она не уточнила, сколько погибших среди взрослых и детей. Медики смогли поговорить с некоторыми детьми — на их рассказы и ориентируется Белецкая. Главврач сообщила, что дети поступили в больницу в шоковом состоянии, в основном они практически ничего не могут рассказать.

«Мамы погибли 100 процентов, погиб у девочки и отчим. В их семье был еще один годовалый ребенок, он погиб или живой в каких-то других учреждениях, мы сказать не можем», — рассказала она. Как стало известно РИА Новости, сейчас идет розыск родственников детей, хотя предполагается, что многие из них могли погибнуть.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что на автомобилях беженцев, подвергшихся атакам, были опознавательные знаки. В частности, крупная надпись «Дети», которую можно заметить издалека.

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Виктория Кондратьева
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