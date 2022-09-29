«Роскосмос» увеличит расходы на оборону и сократит траты на Восточный

«Роскосмос» запланировал увеличить расходы на оборону и сократить траты на Восточный

«Роскосмос» увеличит расходы на оборонные исследования и разбаботку воооружений, но сократит траты на космодром Восточный, говорится в пояснительной записке к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом сообщает ТАСС.

В 2023-м на «на исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества на поставку продукции (работ, услуг) в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа»планируется выделить на 4,28 миллиарда рублей больше, чем в 2022 году.

Финансирование исследований, касающихся «вооружений, военной и специальной техники, а также военно-технического имущества для создания перспективных средств выведения и космических аппаратов», в 2023-м должно вырасти на 21,4 миллиарда рублей.

Уменьшение трат на Восточный в 2023 году может быть связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию объектов первой очереди космодрома и оптимизацией расходов. В частности, из-за этого в 2023-м финансирование Восточного снизится на 508,7 миллиона рублей.

В сентябре Yonhap со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея сообщило, что страна откажется от использования российских ракет для запуска собственных космических аппаратов.