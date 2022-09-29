В Европе рассказали о кораблях ВМФ России в районе аварий на «Северных потоках»

CNN: в Европе заявили, что корабли ВМФ России были в районе аварий на «Северных потоках»

Корабли поддержки Военно-морского флота (ВМФ) России 26 и 27 сентября находились в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», на которых произошла авария. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей европейских служб безопасности.

Как отметили собеседники канала, на данный момент неизвестно, имели ли данные корабли какое-либо отношения к авариям, однако факт их присутствия будет изучаться среди многих других факторов в рамках расследования.

По словам представителя разведки одной из западных стран, на прошлой неделе неподалеку от мест утечек также были замечены российские подводные лодки. При этом один из датских военных чиновников подчеркнул, что российские корабли постоянно появляются в этом районе, поэтому их присутствие там в день инцидента на газопроводах не указывает на то, что Россия причастна к организации аварии.

В свою очередь трое чиновников США, имена которых не указываются, заявили CNN, что Вашингтон пока не располагает подробной информацией о том, что произошло с газопроводами.

Резкое падение давления на нитках «Северных потоков», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. 29 сентября береговая охрана Швеции зафиксировала четвертую утечку газа из трубопроводов.

В Кремле полагают, что инциденты, произошедшие на «Северных потоках», можно считать терактом, и не исключают, что за этими повреждениями стоит какая-либо страна. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в районе аварии было замечено больше летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО, чем российских.