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В России оценили возможность закрытия «Северных потоков» навсегда

«Ъ»: российские газовики с недоумением оценили информацию с закрытием «Северных потоков»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Российские газовики с недоумением отреагировали на сообщения немецкой прессы о том, что обе поврежденные нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» якобы могут быть полностью закрыты навсегда, так как их разъест соленая морская вода. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в газовой отрасли.

По словам одного из них, сейчас в поврежденных трубах вообще нет воды, поскольку из них выходит газ, и вода просто не может туда попасть из-за разницы давлений. После того как большая часть газа выйдет и давление в газопроводе упадет, вода может попасть в трубы в поврежденных местах. Но, так как в трубах все еще останется газ, вода не заполнит их целиком, а, скорее всего, проникнет только в небольшие участки, предположил собеседник газеты.

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Другой источник издания полагает, что российская и немецкая стороны могут в рамках ремонта газопровода пустить заглушки, которые заблокируют поврежденный участок на каждой нитке и вытеснят воду из труб. Кроме того, трубы для «Северных потоков» даже с внутренней стороны имеют специальное покрытие из эпоксидной смолы, которое будет препятствовать развитию коррозии. «Сложно, но возможно», — так оценил возможность восстановления газопроводов источник, близкий к «Газпрому».

По оценке заместителя главы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, при оптимистичном сценарии, подразумевающем быстрое начало ремонтных работ, затраты на них могут составить до 200 миллионов евро, при пессимистичном — до 600–700 миллионов евро.

По данным правительственных источников газеты Der Tagesspiegel, службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более не пригодны для использования и будут закрыты навсегда. Трубопроводы невозможно отремонтировать оперативно, а в газопроводы сейчас поступает много соленой воды, которая впоследствии вызовет коррозию, считают службы безопасности.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября.

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Марина Совина
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