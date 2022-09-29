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Евросоюз захотел оставить российских силовиков без электрошокеров

ЕК предложила ограничить продажу российским силовикам средств подавления беспорядков

Фото: Giuseppe Lami / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Евросоюзе захотели оставить российских силовиков без средств подавления беспорядков. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на проект нового пакета санкций против РФ.

Соответствующий документ был подготовлен Еврокомиссией (ЕК). В нем предлагается расширить список ограничений, распространяющихся на правоохранителей из России.

В частности, по мнению ЕК, необходимо ограничить возможность российских силовых ведомств закупать и продавать щиты, слезоточивый газ и электрошокеры.

Кроме того, из текста подготовленного проекта следует, что новые санкции затронут производителей холодильников, посудомоечных машин и водонагревателей. Также под ограничения попадет телекоммуникационное оборудование, включая телефоны, камеры и оптическое волокно.

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций планирует ограничить ввоз туалетной бумаги и мыла из России, а также расширить список персональных санкций против граждан страны.

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Варвара Кошечкина
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