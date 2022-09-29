Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Зузана Чапутова

Зузана Чапутова. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.

«Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам», — отметила Чапутова.

23 сентября сообщалось, что протокол о приеме Финляндии и Швеции в альянс ратифицировали 27 государств из 30 стран НАТО. Турция, возможно, «останется в режиме ожидания» до проведения в стране всеобщих выборов в июне следующего года. Процесс вхождения стран в НАТО может завершиться к концу декабря текущего года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Одна международная спортивная федерация разрешила выступать россиянам
Азербайджан опроверг нарушение прекращения огня с Арменией
Юрист объяснила порядок действий для получения отсрочки по здоровью
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС на берегу Черного моря
США сбили иранский беспилотник в Ираке
Эрдоган назвал катастрофой возможность применения на Украине ядерного оружия
Психолог назвал лучшие формы защиты от стресса
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.