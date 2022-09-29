Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.

«Обе скандинавские страны своим вступлением и оборонными возможностями еще более усилят альянс и тем самым повысят нашу общую безопасность. Я рада нашим новым союзникам», — отметила Чапутова.

23 сентября сообщалось, что протокол о приеме Финляндии и Швеции в альянс ратифицировали 27 государств из 30 стран НАТО. Турция, возможно, «останется в режиме ожидания» до проведения в стране всеобщих выборов в июне следующего года. Процесс вхождения стран в НАТО может завершиться к концу декабря текущего года.