В СФ указали на расхождения в законах о праве военнообязанных покидать Россию

Клишас отметил расхождения в законах о праве состоящих на воинском учете покидать Россию

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал на расхождения в законах России относительно возможности выезжать за пределы страны для граждан, которые состоят на воинском учете. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

«В соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку», — написал сенатор.

Клишас пояснил, что данный закон «не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы Российской Федерации для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку».

Тем не менее подобные ограничения предусмотрены федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», отметил сенатор.

«Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации...", но не нарушило ФЗ "О порядке выезда из РФ"», — добавил Клишас.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заверил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.