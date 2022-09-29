Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В СФ указали на расхождения в законах о праве военнообязанных покидать Россию

Клишас отметил расхождения в законах о праве состоящих на воинском учете покидать Россию

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал на расхождения в законах России относительно возможности выезжать за пределы страны для граждан, которые состоят на воинском учете. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

«В соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку», — написал сенатор.

Клишас пояснил, что данный закон «не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы Российской Федерации для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку».

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Тем не менее подобные ограничения предусмотрены федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», отметил сенатор.

«Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации...", но не нарушило ФЗ "О порядке выезда из РФ"», — добавил Клишас.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заверил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Володин разъяснил вопрос о выезде состоящих на воинском учете россиян
Драку посетителей ресторана с российскими военными разнимали стрельбой в воздух
Драка девушек в Подмосковье попала на видео
Брюс Уиллис продал права на использование своего образа с помощью дипфейка
В России начали пустеть фитнес-клубы
Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина
В России сильно подешевело жилье
Оценен размер компенсации за повреждения «Северных потоков»
Исследован геном общего предка всех млекопитающих
Костомаров объяснил вручение повесток фигуристам сборной России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.