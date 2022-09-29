«Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России

«Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:0 в матче группового этапа Кубка России

Московский «Спартак» разгромил петербургский «Зенит» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Все три мяча команда забила в конце второго тайма. Квинси Промес оформил дубль, отличился также Александр Соболев.

«Спартак» занимает первую строчку в таблице группы B, имея в активе девять очков. «Зенит» расположился на третьем месте в группе, набрав три очка.

«Спартак» — действующий обладатель Кубка России. В финале турнира красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1. Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. До этого команде удалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.

