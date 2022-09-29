Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
5:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
0:1
Завершен
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа B
ЦСКА
1:3
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
5:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
3:0
Завершен
Зенит
Фонбет Кубок России|Группа B
Спорт

«Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России

«Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:0 в матче группового этапа Кубка России
Квинси Промес.

Квинси Промес.. Фото: официальный сайт «Спартака»

Московский «Спартак» разгромил петербургский «Зенит» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Все три мяча команда забила в конце второго тайма. Квинси Промес оформил дубль, отличился также Александр Соболев.

«Спартак» занимает первую строчку в таблице группы B, имея в активе девять очков. «Зенит» расположился на третьем месте в группе, набрав три очка.

«Спартак» — действующий обладатель Кубка России. В финале турнира красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1. Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. До этого команде удалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил исправить ошибки при частичной мобилизации
ЛНР предрекли становление одним из самых успешных регионов России
Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины
В Минфине рассказали о налогообложении для россиян в ближайшие три года
«Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России
Раскрыта стоимость убийства первого главы ДНР
Кредиты погибших в ходе спецоперации на Украине аннулируют
МАГАТЭ заявило о новых взрывах мин по периметру Запорожской АЭС
Отругавший матом чиновников глава Дагестана объяснился
Стилист Лисовец назвал актуальные для холодов модели женских брюк
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.