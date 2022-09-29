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Двое россиян пропали после столкновения лодки и буксировочного катера

На Оке под Тулой двое россиян пропали после столкновения лодки и буксировочного катера

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

На реке Ока в Алексине Тульской области столкнулись моторная лодка и буксировочный катер. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

По предварительным данным министерства, пропали два человека. Инцидент произошел вечером в среду, 28 сентября.

В лодке находились отец и взрослый сын, само судно извлекли из воды. Подробности случившегося выясняются. Спасатели ведут поиски россиян.

Ранее в Пермском крае на Каме произошло столкновение пассажирского катера с баржей, груженой лесом. На борту судна находились 25 человек, пострадал один человек.

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Анастасия Шейкина
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