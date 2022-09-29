Россиян предупредили о надвигающейся на юг страны опасности

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение 29 сентября из-за града с грозой

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемых сильных дождей. О надвигающейся на юг страны опасности россиян предупредили на сайте ведомства.

В четверг, 29 сентября, в регионе ожидаются ливни с градом и грозами. «В период 05:00 — 06:00 и до конца суток 29 сентября местами в крае (исключая Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При усилении ветра спасатели рекомендовали местным жителям и туристам ограничить выход из зданий. «Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, — добавили в ведомстве. — Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу».

Ранее в сентябре президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков предложил россиянам отечественную альтернативу отдыху в Европе. По словам эксперта, достойную конкуренцию западным курортам могут составить Калининградская область, Дагестан, Крым и Краснодарский край.

